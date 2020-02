A čo koho do toho, …

Piskoň svižne prehodil ľavú nohu na pravú stranu bicykla, chvíľu sa ešte viezol, s nohami čudne prekrútenými, ľavá bola na pravo a pravá na ľavo, potom zoskočil.

Bicykel oprel o stenu obchodu. Driemajúci psík, čakajúci na svojho pána, otvoril jedno oko a zavrtel chvostom. Ahoj, odpovedal mu Piskoň.

Nie je to môj kamarát, ale mám ho rada. Je môj rovesník, veselý chlapík bez škrupúľ a peňazí, s vlastným názorom. Nikdy som ho nevidela bez bicykla. Sedí, vozí sa , odtiaľ tam a späť a pritom si vypiskuje, voľný a slobodný ako vták.

Ľudia v obchode vyzerajú namrzení, unavení, chýba im životná šťava, nepomáha ani 100% džus v košíkoch. Možno im chýba slnko, alebo aspoň nejaká dobrá správa, či povzbudenie. Piskoň drží v rukách 3 plechovky piva a žongluje s nimi. Zbadá ma, zamáva rukou a zakričí. Aha, Helenka, pozri sa a berie vajíčka. Neblázni, potlčieš ich, kto to bude utierať. Čo sa bojíš?!

Vyšli sme pred obchod a zrazu mi povedal. Vieš koho budem voliť? Neviem. A neviem prečo sa ma to pýtaš, čo ma je do toho, pomyslela som si. Asi Kotlebovcov a ty koho, opýtal sa jedným dychom.

Neviem. Možno Demokratickú stranu. Aj taká je?! Nóo, ale tú skoro nik nevolí. No a prečo ju teda chceš voliť? A prečo chceš ty voliť Kotlebovcov? Urobia poriadok. Héj a ako? Čo si stratil pamäť?! A čo si myslíš, keď sa pridáš k svalnatým, budeš tiež silný. Piskoň sa zamyslel a povedal. Nie, ale možno sa tak budem cítiť. Čo si zabudol na čierne čižmy šliapajúce po ľudskosti, pritvrdila som.

No a tá „tvoja“ Demokratická strana čo urobí a ako?! Bude slušná a bude presadzovať slušnosť v politike aj v živote a nebude sa báť povedať pravdu. Jej predkovia majú dobré korene, môže vyrásť, nie ako kotlebovci. Hééj a dosiahnu niečo slušnosťou a pravdovravnosťou? No veď preto sa k nim mienim pridať, aby nás bolo viac. Niečomu musí človek veriť, povedala som. Lepšie je byť sklamaný, ako neveriť nikomu a ničomu.

No tak, Helenka, ktorú? Už som myslela, že povie ktorú pesničku ti mám zapískať. Tak ktorú stranu by si volila? A čo KDH? Čo si! Som luteránka a k tomu hriešnica. Aj keď je pravda, poznám Ježiška a desatoro prikázaní, aj Hlinu. Piskoň sa smial a naša skoro vážna debata sa začala uberať veselším smerom a začalo nás to baviť. Chvíľu premýšľal a potom povedal: Keby každá strana dodržiavala desať božích prikázaní, tak by bolo jedno koho by sme volili. No, veru, raj na zemi, dodala som.

Vieš, ktorá strana má dobrý názov, ale inak nič? Slovenská liga. Nepijú oni náhodou prvú ligu? Trošku sme sa posunuli, aby sme nezavadzali, lebo sa pristavili ešte zo dve ženy a sused, že čo je nám tak veselo. Piskoň povedal, že si robí súkromný prieskum voličov, kto koho volí, aby sa lepšie zorientoval. Zostalo ticho a vo mne pocit, že sa boja povedať koho budú voliť. Možno nepôjdu voliť, nevedia koho voliť. To nie je ľahostajnosť, či bezduchosť. Niečomu musí človek veriť, povedala som . Lepšie je byť sklamaný, ako neveriť nikomu a ničomu. Aj keď je pravda, keď vtáčka chytajú pekne mu spievajú. Všetky strany tvrdia, že nám chcú dobre, cieľ majú rovnaký, cesty rôzne. Niektoré idú zlým smerom, alebo prešľapujú, preskakujú z jednej cesty na druhú, zase späť až sa zdá, že stratili cieľ.

Na Piskoňa nemám. Sadol si na bicykel, nohami sa oprel o zem a prekvapivo povedal. Nemáme demokraciu, keď sa človek bojí povedať, sám za seba, čo si myslí. Jeden deň, raz za 4 roky máme moc v rukách a nevyužijeme ju, necháme sa prosiť. V dave sa ovečky cítia bezpečnejši, zamrmlal. My dvaja sme také zatúlané ovce, tak nás všetci obháňajú. Zošpúlil ústa a zapískal: A čo koho do toho…