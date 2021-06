Prvé čo si pamätám z detstva je pohľad z okna. Tehlový „baťovský dom“, okná pozerajú na Gerlach, letná búrka, blesky udierajú do kotla, stojíme s mamou pri okne a pozorujeme prírodné divadlo.

A v zime ostré hroty Tatier, čo vyzerajú ako stvrdnutý práškový cukor s pomletými diamantami. Sme v zóne bezpečia a istoty domova. Okno nás neobmedzuje, chráni nás.

Pod oknom orgován, tri schodíky vedúce k dverám domu a na nich sedím štvorročná ja. Je to také bezpečné miesto prvých odvážnych krokov detí do sveta. Dvere sú otvorené na chodbičku, kuchyňa z ktorej občas vykukne mamina hlava, tu si? Už sme von za dverami vo veľkom svete, ale mama je nablízku. Bezpečná zóna detstva.

Raz orgován, navždy orgován. To bolo tak, stará mama mala pod oknom orgován. Moja mama, keď sa vydala zasadila v svojom novom domove pod okno orgován. A ja, keď sme postavili s mužom dom, tiež som zasadila pod oknom orgován. Takej obyčajnej orgovánovej farby, akoby vyšedivený, ne - šľachtený, jemne voňajúci spomienkami.

*

Raz som cestovala vlakom a na stanici, myslím, že to bolo v Púchove, pozerala som sa z okna, a v tom zastal vlak z opačnej strany a za oknom na mňa pozeral nádherný chlapec. Neviem či sme sa pozerali na seba 20 sekúnd, alebo 20 rokov, ale nikdy som na neho nezabudla. V skutočnosti to bol okamih večnosti. Tiež to bolo dávno.

*

Veľmi sa mi páčilo okno v Grécku, modré rámy, okenice. Kto je na dovolenke, chce mať výhľad z okna na more. Za výhľad si treba priplatiť. Aj som si priplatila, ale napriek tomu, v predtuche niečoho výnimočného som súhlasila, síce s peknou izbou, ale s výhľadom na dvor hotela. To bolo ozajstné Grécko! V živote by som nespoznala takých skvelých Grékov ako z toho okna. Aj oni boli zvedaví na mňa. Bosý chlapec v roztrhanom tričku doviezol každé ráno káričku so žltými melónmi. Vybral mi najsladší a podaroval. Starí Zorbovia neustále fajčili svoj tuhý tabak a popíjali. Aj mne dali. Ženy z kuchyne sa smiali ako kašlem, ovievali sa a trkotali. Kalimera, kalimera. Po pár dňoch som prestala používať vchod pre hostí a chodila zadných vchodom. Veľká pocta pre mňa. Okno do dvora zapôsobilo na mňa oveľa viac, ako pohľad z okna klimatizovaného autobusu na Korintský prieplav, či Schlimannove vykopávky v Mykénach.

Aj teraz, doma, máme krásny výhľad z okien. Nedávno sedela na okne včela. Prečkala za oknom dážď a potom vyletela von. Na našej ulici je jeden dom a tam majú ručne háčkované záclonky, to sa len tak nevidí. A rámy sú drevené a udržiavané. V jednom dome majú neustále stiahnuté žalužie aj obyvatelia domu sú akýsi utiahnutí a sami pre seba. Páči sa mi ako sa večer na sídlisku, pod kopcom, rozsvecujú v oknách svetlá. Občas si predstavujem kto tam býva.

Okná na dome sú ako oči v tvári. Veľa prezradia o svojich obyvateľoch. Mne sa páčia okná so záclonkami, pristanú ku mne. Aj ja mám záclony na oknách, ale frflem, keď ich musím prať. Bóže, ako by si ich musela prať a plákať na potoku, Hela, strčíš ich do pračky, ponatriasaš a zavesíš. Občas mám okná aj špinavé, ale vždy je cez ne vidieť. Neviem prečo sa povie mala som také okno, že si nič nepamätám. A j také som mala, ale nepamätám sa, lebo to bolo veľmi dávno.

Nedávno som išla okolo domu, kde som sa narodila. Na schodíkoch sedelo malé dievčatko a čistilo zelený hrášok, dvere do chodbičky boli otvorené. Orgován rástol, tak ako voľakedy.